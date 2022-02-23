Блог системного администратора

Linux Создать пользователя в Mysql

Неофициальный логотип MySQL

Многие предпочитают работать с MySQL через различные клиенты, такие как phpmyadmin, Table Plus или другие подобные программы. Через них работать с сервером Mysql нагляднее и проще.

Но через консоль некоторые действия сделать быстрее. Давайте добавим нового пользователя в Mysql и дадим ему права.

Комментариев: 0

Читать всё!

Linux Ошибка 504 Gateway Time Out в nginx

Эта ошибка говорит, что время ожидания запроса вышло и nginx закрыл соединение. По умолчанию nginx дает 30 секунд для выполнения скрипта. После этого он считает, что скрипт «завис» и ждать его выполнения уже нет смысла.

Для сайта – выполнение 30 секунд это много. Но есть CRM, которые крутятся внутри локальной сети предприятия и могут работать дольше этого времени.

Комментариев: 0

Читать всё!

Windows Как перенести Рабочий стол и Мои документы на другой раздел (скрипт)?

Как перенести Рабочий стол и Мои документы на другой раздел (скрипт)?

Почему-то в операционной системе Windows папки Рабочий стол и Мои документы находятся на одном и том же разделе с системными файлами ОС Windows, что не является хорошо.

При острой необходимости переустановки ОС Windows, в крайнем случае, когда она вообще не загружается, возникает проблема резервирования пользовательских данных, которые находятся в папках Рабочий стол и Мои документы. Эти действия обычно приходится производить вручную, загружаясь из под какого-нибудь Реаниматора, и бекапить данные.

Чтобы избежать этого на начальном этапе самым лучшим будет все пользовательские файлы держать на другом разделе, на котором нет системных файлов. Как это сделано в Linux. Поэтому рекомендуется перенести папки Мой компьютер и Мои документы на другой раздел.. Будем переносить на диск D:

Комментариев: 16

Читать всё!

Windows Нельзя открыть Параметры папки в Windows 10

При клике на Параметры папки мы получаем сообщение: «Операция отменена из-за ограничений, действующих на этом компьютере. Обратитесь к системному администратору.»

Эта бывает из-за вирусов или других нехороших действий. Давайте исправлять.

Комментариев: 9

Читать всё!

Windows Редактирование реестра запрещено администратором системы. Решение проблемы

С каждым днем вирусы становятся все изощрённее и умнее. Современные вирусы все чаще начинают использовать встроенные функции ОС Windows, о которых рядовые пользователи даже и не догадываются. Если у Вас на экране появилась надпись: редактирование реестра запрещено администратором системы, это говорит либо о том, что Ваша система поражена вирусом, либо Вы работаете в суровой организации с правильным системным администратором.

Ниже я опишу как можно открыть системный реестр Windows 10 для редактирования и избавиться от ограничивающего окна: редактирование реестра запрещено администратором системы.

Комментариев: 73

Читать всё!

Linux Устанавливаем Home Assistant в Proxmox

Home Assistant — это свой собственный сервер умного дома, который поможет отвязать умный дом Xiaomi от облачного сервера, а также сделает возможность соединить разные эко-системы умных домов. К примеру, Xiaomi и Tuya.

Комментариев: 0

Читать всё!

Linux Nginx путает сайты или настраиваем сайт по умолчанию правильно

Есть несколько сайтов на одном сервере. В качестве web-сервера используется nginx. В access-логах nginx вижу, что сайты ошибочно отвечают на относительные пути друг друга. Почему nginx путает сайты в этом случае оставалось непонятным до этого момента. Чужие пути с 404 ошибкой можно также увидеть в Яндекс Вебмастере, что тоже плохая практика.

Оказалось, что проблема заключалась в неправильно настроенном сайте по умолчанию.

Комментариев: 0

Читать всё!

Linux Сброс пароля 1С на postgresql

Для того, чтобы восстановить пароль для забытого пароля PostgreSQL на 1С нужно «показать», что в 1С нет ни одного пользователя. Только в этом случае сервер 1С даст неавторизованный доступ к системе. Нет ни одного пользователя = получи полный доступ. Для кого-то это баг в безопасности 1С-продуктов, но для кого-то это «фича», возможность восстановить доступ.

Комментариев: 0

Читать всё!

Linux Поднимаем сервер Wireguard на Debian и подключаемся к нему с телефонов и десктопов

WireGuard — это VPN-туннель с максимальной производительностью. Его просто установить и настроить. Это идеальное решение для подключения удаленного сотрудника к сети предприятия или для создания собственного сервера анонимности в интернете.

Комментариев: 0

Читать всё!
IT-событие
Всемирный день видеоигр
Всемирный день видеоигр

Чтобы получать уведомления о всех исторических IT-событиях -

подпишись на бота