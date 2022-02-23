Блог системного администратора

19.05 2022 Linux → Создать пользователя в Mysql Многие предпочитают работать с MySQL через различные клиенты, такие как phpmyadmin, Table Plus или другие подобные программы. Через них работать с сервером Mysql нагляднее и проще. Но через консоль некоторые действия сделать быстрее. Давайте добавим нового пользователя в Mysql и дадим ему права. Читать всё!

06.05 2022 Linux → Ошибка 504 Gateway Time Out в nginx Эта ошибка говорит, что время ожидания запроса вышло и nginx закрыл соединение. По умолчанию nginx дает 30 секунд для выполнения скрипта. После этого он считает, что скрипт «завис» и ждать его выполнения уже нет смысла. Для сайта – выполнение 30 секунд это много. Но есть CRM, которые крутятся внутри локальной сети предприятия и могут работать дольше этого времени. Читать всё!

29.04 2022 Windows → Как перенести Рабочий стол и Мои документы на другой раздел (скрипт)? Почему-то в операционной системе Windows папки Рабочий стол и Мои документы находятся на одном и том же разделе с системными файлами ОС Windows, что не является хорошо. При острой необходимости переустановки ОС Windows, в крайнем случае, когда она вообще не загружается, возникает проблема резервирования пользовательских данных, которые находятся в папках Рабочий стол и Мои документы. Эти действия обычно приходится производить вручную, загружаясь из под какого-нибудь Реаниматора, и бекапить данные. Чтобы избежать этого на начальном этапе самым лучшим будет все пользовательские файлы держать на другом разделе, на котором нет системных файлов. Как это сделано в Linux. Поэтому рекомендуется перенести папки Мой компьютер и Мои документы на другой раздел.. Будем переносить на диск D: Читать всё!

26.04 2022 Windows → Нельзя открыть Параметры папки в Windows 10 При клике на Параметры папки мы получаем сообщение: «Операция отменена из-за ограничений, действующих на этом компьютере. Обратитесь к системному администратору.» Эта бывает из-за вирусов или других нехороших действий. Давайте исправлять. Читать всё!

26.04 2022 Windows → Редактирование реестра запрещено администратором системы. Решение проблемы С каждым днем вирусы становятся все изощрённее и умнее. Современные вирусы все чаще начинают использовать встроенные функции ОС Windows, о которых рядовые пользователи даже и не догадываются. Если у Вас на экране появилась надпись: редактирование реестра запрещено администратором системы, это говорит либо о том, что Ваша система поражена вирусом, либо Вы работаете в суровой организации с правильным системным администратором. Ниже я опишу как можно открыть системный реестр Windows 10 для редактирования и избавиться от ограничивающего окна: редактирование реестра запрещено администратором системы. Читать всё!

14.04 2022 Linux → Устанавливаем Home Assistant в Proxmox Home Assistant — это свой собственный сервер умного дома, который поможет отвязать умный дом Xiaomi от облачного сервера, а также сделает возможность соединить разные эко-системы умных домов. К примеру, Xiaomi и Tuya. Читать всё!

13.04 2022 Linux → Nginx путает сайты или настраиваем сайт по умолчанию правильно Есть несколько сайтов на одном сервере. В качестве web-сервера используется nginx. В access-логах nginx вижу, что сайты ошибочно отвечают на относительные пути друг друга. Почему nginx путает сайты в этом случае оставалось непонятным до этого момента. Чужие пути с 404 ошибкой можно также увидеть в Яндекс Вебмастере, что тоже плохая практика. Оказалось, что проблема заключалась в неправильно настроенном сайте по умолчанию. Читать всё!